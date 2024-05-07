Пушков: в ЕС пересекают красную линию, покушаясь на суверенитет Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пересекают красную линию, стремясь заставить Пекин изменить свою политику в отношении России, однако председатель КНР Си Цзиньпин ясно ответил на соответствующие намерения лидеров ЕС.
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