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В Москве владелец IT-компании напал с ножом на парковщика из-за места для машины

В Москве владелец IT-компании напал с ножом на парковщика из-за места для машины

Все случилось на Мосфильмовской улице. Мужчина припарковал свой Mercedes-Benz на месте для пожарных машин — сотрудник консьерж-службы попросил его переставить транспортное средство на свободное место, однако автомобилист ответил агрессией.

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