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Спички - не игрушка

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"Что мама, что дочка - одного поля ягода": Любовь Успенскую вывели на чистую воду в истории с пропажей дочери

"Что мама, что дочка - одного поля ягода": Любовь Успенскую вывели на чистую воду в истории с пропажей дочери

Интересная жизнь с Vera Star Последнее время складывается стойкое ощущение того, что звезды "старого эшелона" решили под занавес своей карьеры срубить побольше деньжат с поклонников и ради этого готовы пойти на самые изощренные способы пиара.

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