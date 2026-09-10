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Жаркий сентябрь 2026-го: как Барнаул встретил 30-градусную осень. Фоторепортаж

Жаркий сентябрь 2026-го: как Барнаул встретил 30-градусную осень. Фоторепортаж

Начало осени в Барнауле в этом году выдалось по-настоящему жарким. Вот уже который день температура воздуха в городе достигает отметки в +30 градусов.

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