Трудное строительство: 145 лет назад в Петербурге открыли Литейный мост

Это второй постоянный мост, построенный в городе. А еще это переправа с очень непростой судьбой: можно сказать, что она (как и весь город!) появилась вопреки природе В том месте, где сегодня находится Литейный мост, несколько столетий назад уже была переправа через Неву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии