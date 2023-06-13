Аргументы недели

98 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Экие они шустрые, эти шустровичи...подмяли, захватили...по неволе вспоминается высказывание ШниперсонаРоссийские научны...
  • Tatiana Boukina
    Да, вроде, он всё время "и нашим, и вашим," так что не переобулся. К тому же он постоянно жалуется, что западные стра...Президент Сербии ...
  • Александр Денисов
    Кемаль знаменит тем, чьо кинул дедушку Ленина, а тот души в нём не чаял. Оружие, золотые червонцы, ни чего не жалел д...Чем знаменит Муст...

Президент Франции Макрон заявил, что поддержка Украины должна продолжаться долго

Президент Франции Макрон заявил, что поддержка Украины должна продолжаться долго

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержка Украины должна продолжаться продолжительное время.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх