Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • kiparis jelezniy
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    группируйтесь .... облегчите работу полиции...Создание и участие ОПГ .терроризм .экстримисьм итпМигранты «доят» Р...

Мигранты «доят» Россию, а их воспитывают на русофобии – Аксёнов

Мигранты «доят» Россию, а их воспитывают на русофобии – Аксёнов

Политнавигатор За 30 лет даже в странах бывшего СССР, благодаря искаженной истории, навязывался нарратив, что русские – захватчики и от них не было никакой пользы.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Нужно искать пути к межнациональному согласию, равенству закона по отношению к любому человеку на территории России - это путь к укреплению государства, а не нагнетание межнациональной ненависти.
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6 час.
Любовь Разбицкая
Хватит содержать мигрантов. Вышвырнуть всех из России.
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5 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
группируйтесь .... облегчите работу полиции...Создание и участие ОПГ .терроризм .экстримисьм итп
Ответить
45 мин.

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