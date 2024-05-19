Политнавигатор За 30 лет даже в странах бывшего СССР, благодаря искаженной истории, навязывался нарратив, что русские – захватчики и от них не было никакой пользы.
Мигранты «доят» Россию, а их воспитывают на русофобии – Аксёнов
Комментарии
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Erl Schweizer
Нужно искать пути к межнациональному согласию, равенству закона по отношению к любому человеку на территории России - это путь к укреплению государства, а не нагнетание межнациональной ненависти.
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6 час.
Любовь Разбицкая
Хватит содержать мигрантов. Вышвырнуть всех из России.
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5 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
группируйтесь .... облегчите работу полиции...Создание и участие ОПГ .терроризм .экстримисьм итп
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45 мин.
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