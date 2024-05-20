Завершен ремонт дома № 56 на Мытной улице в Москве

В столице завершены масштабные работы по капитальному ремонту жилого дома № 56 на улице Мытной. Это один из многих объектов, которые были отремонтированы в рамках городской программы по улучшению состояния многоквартирных домов.
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