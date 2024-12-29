В ХМАО мигрантам запретили работать врачами, нянями и парикмахерами

Правительство ХМАО расширило список сфер, в которых иностранным гражданам запрещено работать. В 2025 году мигранты не смогут работать в сфере здравоохранения, энергетики, бытового обслуживания населения и ухода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии