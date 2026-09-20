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Курские новости

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Алексей Золотарев лидирует на выборах в Курской области

Алексей Золотарев лидирует на выборах в Курской области

После подсчета половины голосов на выборах в Госдуму в Курской области кандидат от «Единой России» Алексей Золотарев набирает 53,82% голосов, КПРФ — 12,25%, «Партия пенсионеров» — 8,04%.

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