Алексей Золотарев лидирует на выборах в Курской области

После подсчета половины голосов на выборах в Госдуму в Курской области кандидат от «Единой России» Алексей Золотарев набирает 53,82% голосов, КПРФ — 12,25%, «Партия пенсионеров» — 8,04%.
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