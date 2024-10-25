В Якутии задержали вахтовиков, пытавшихся вывезти золото на 14,5 млн рублей

В Якутии сотрудники МВД и ФСБ задержали пять человек по подозрению в незаконном обороте золота на сумму свыше 14,5 миллиона рублей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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