"Женский рак"- полное руководство по диагностике и лечению. Часть 2

См. Начало статьи. Часть 1 "Женский рак"- полное руководство по диагностике и лечению. Рак матки и рак эндометрия: Современные подходы в лечении и значение генетической диагностики Рак матки, являющийся наиболее распространенным гинекологическим заболеванием в Израиле и во всем мире, обычно развивается в ткани матки или эндометрии — внутреннем слое матки.