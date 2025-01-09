"Женский рак"- полное руководство по диагностике и лечению. Часть 2

См. Начало статьи. Часть 1 "Женский рак"- полное руководство по диагностике и лечению. Рак матки и рак эндометрия: Современные подходы в лечении и значение генетической диагностики Рак матки, являющийся наиболее распространенным гинекологическим заболеванием в Израиле и во всем мире, обычно развивается в ткани матки или эндометрии — внутреннем слое матки.
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