На фоне слухов о беременности Дава и Мари Краймбрери улетели на отдых: пара поделилась трогательными снимками

Ещё два года назад Мари Краймбрери говорила, что пока не готова стать матерью. А уже сегодня девушка носит кольцо на безымянном пальце правой руки, отдала предпочтение мешковатой одежде и отмалчивается по поводу слухов о её беременности.
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