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Тайная доктрина

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Рассекречен документ, рассказывающий о планах Франции и Британии напасть на СССР и захватить Ленинград

Рассекречен документ, рассказывающий о планах Франции и Британии напасть на СССР и захватить Ленинград

Рассекречен документ, рассказывающий о планах Франции и Британии напасть на СССР и захватить Ленинград Рассекречен документ образца 1940 года, в котором рассказано о планах Британии и Франции начать войну против СССР.

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