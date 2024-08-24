Рассекречен документ, рассказывающий о планах Франции и Британии напасть на СССР и захватить Ленинград Рассекречен документ образца 1940 года, в котором рассказано о планах Британии и Франции начать войну против СССР.
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