Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который находится с визитом на Курской атомной электростанции (АЭС), 27 августа поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение посетить ядерный объект для оценки его безопасности.
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