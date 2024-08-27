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Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который находится с визитом на Курской атомной электростанции (АЭС), 27 августа поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение посетить ядерный объект для оценки его безопасности.

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