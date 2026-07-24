ЦБ может сделать «иксы» на продаже доли в операторе карт «Мир»

Банк России может заработать доходность х100 на продаже части своей доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), операторе карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП), оценил бывший генеральный директор НСПК Владимир Комлев в колонке для РБК.