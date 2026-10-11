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Половина жилья не распродана: ждать ли снижения цен на квартиры в новостройках

Половина жилья не распродана: ждать ли снижения цен на квартиры в новостройках

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин На фоне кризиса с продажами жилья российские девелоперы начали массово снижать стоимость квартир через предоставление дисконтов.

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