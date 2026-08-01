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ТАСС

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На юге России в августе морская вода прогреется до плюс 28 градусов

На юге России в августе морская вода прогреется до плюс 28 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Морская вода в августе будет самой комфортной и теплой для купания на побережье Черного и Азовского морей юга России и в Абхазии, ее температура будет доходить до 28 градусов, сообщили ТАСС эксперты и региональные гидрометцентры.

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