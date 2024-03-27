Полк «Ярсов» иркутского соединения освоит новые районы боевого патрулирования

Ракетный полк подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе командно-штабного учения, планируется освоение новых районов.
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