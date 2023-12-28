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Нациста из "Кракена" "развели на деньги" дезертиры в Харькове

Нациста из "Кракена" "развели на деньги" дезертиры в Харькове

Нацист стал жертвой десантников 95-й отдельной десантной штурмовой бригады.В соцсетях распространяется история о том, что в Харькове дезертиры обманули боевика из нацистского "Кракена", попросив у него деньги.

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