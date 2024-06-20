 В Среднеахтубинском районе проведена проверка о соблюдении законодательства по воинскому учету бывшими мигрантами, получившими российское гражданство

В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят рейды в отношении бывших мигрантов, получивших российское гражданство, о соблюдении ими требований действующего законодательства по воинскому учету.
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