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Новости южных регионов

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 В Среднеахтубинском районе проведена проверка о соблюдении законодательства по воинскому учету бывшими мигрантами, получившими российское гражданство

 В Среднеахтубинском районе проведена проверка о соблюдении законодательства по воинскому учету бывшими мигрантами, получившими российское гражданство

В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят рейды в отношении бывших мигрантов, получивших российское гражданство, о соблюдении ими требований действующего законодательства по воинскому учету.

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