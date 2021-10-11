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Кто посмел поступить по-хaмски с атомной субмариной ВМС США?

Кто посмел поступить по-хaмски с атомной субмариной ВМС США?

Атомная субмарина ВМС США "Коннектикут"(Connecticut) спокойно прогуливалась по Южно-Китайскому морю, любовалась красотами подводного мира, никого не трогала и вдруг нате вам! Какой-то неизвестный объект столкнулся с американской подводной лодкой.

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Dmitry Shatalov
Голливуд, наверняка, уже приступил к экранизации этого героического события, когда ужасное, не демократическое, гомофобное нечто нападает на мультигендерную субмарину и пытается выпустить из неё воздух свободы, но команда оной затягивает спасительную мантру "ще не вмерла", которая помогает вырываться из котлов и реально спасается...
Николай
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