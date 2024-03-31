Telegram запустил монетизацию, но не для России

Вышло крупное обновление Telegram. Самое главное новшество — внедрение монетизации. Теперь владельцы публичных каналов с аудиторией от 1000 подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения, выплачивать деньги будут в Toncoin.
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