Telegram запустил монетизацию, но не для России

Вышло крупное обновление Telegram. Самое главное новшество — внедрение монетизации. Теперь владельцы публичных каналов с аудиторией от 1000 подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения, выплачивать деньги будут в Toncoin.