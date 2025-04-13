За что родителей могут лишить выплат за погибшего на СВО сына: Верховный суд дал однозначный ответ

Выплату за гибель сына на СВО не получат отцы, не платившие алименты, постановил Верховный суд. "Выплаты положены родителям, которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего, содержали его до совершеннолетия и вырастили защитником Отечества", - говорится в решении суда.