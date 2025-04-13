Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Своим работу давать,а не чурбанов приглашать!Прыгай на велосип...
  • Eduard
    Задолбали с санкциями незаконными!Трамп угрожает са...
  • Eduard
    Скоро все жители Земли под санкции попадут!Трамп угрожает са...

За что родителей могут лишить выплат за погибшего на СВО сына: Верховный суд дал однозначный ответ

За что родителей могут лишить выплат за погибшего на СВО сына: Верховный суд дал однозначный ответ

Выплату за гибель сына на СВО не получат отцы, не платившие алименты, постановил Верховный суд. "Выплаты положены родителям, которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего, содержали его до совершеннолетия и вырастили защитником Отечества", - говорится в решении суда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх