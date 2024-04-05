Глава офиса Зеленского: для Украины наступает критический момент

REUTERS/Gleb Garanich Андрей Ермак, глава администрации лидера киевского режима Владимира Зеленского, признал, что для Украины наступает критический момент, и призвал конгресс США поскорее одобрить пакет обещанной помощи.
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