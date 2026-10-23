Пятая ракетка мира Даниил Медведев ответил, помогает ли он молодым игрокам. – Когда ты только появился в туре, кто был твоим проводником? И для кого ты сейчас подобный человек? – Да, наверное, ни для кого.
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