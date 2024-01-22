Скорая помощь в Санкт-Петербурге может ехать на вызов 5 часов. Почему врачи могут не успеть спасти жизнь?

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на отвратительную работу скорой медицинской помощи и советуют лучше не болеть, а если заболел, то стоит найти хоть какую-нибудь возможность добраться до медицинского учреждения самостоятельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии