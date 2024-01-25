Татьяны чаще всего приобретают инвестиционно-накопительные продукты «Росгосстрах Жизнь»

В преддверии Татьяниного дня, который в нашей стране отмечается 25 января, «Росгосстрах Жизнь» выяснила – женщины и мужчины с какими именами больше других заботятся о финансовой защите жизни и здоровья, а также о формировании и приумножении своего капитала.