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Татьяны чаще всего приобретают инвестиционно-накопительные продукты «Росгосстрах Жизнь»

Татьяны чаще всего приобретают инвестиционно-накопительные продукты «Росгосстрах Жизнь»

В преддверии Татьяниного дня, который в нашей стране отмечается 25 января, «Росгосстрах Жизнь» выяснила – женщины и мужчины с какими именами больше других заботятся о финансовой защите жизни и здоровья, а также о формировании и приумножении своего капитала.

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