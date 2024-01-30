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Калининградский "Автотор" начнет выпуск кроссоверов DFSK ix5 и DFSK ix7

Калининградский "Автотор" начнет выпуск кроссоверов DFSK ix5 и DFSK ix7

Компания "Моторинвест" и автопроизводитель "Автотор" заключили соглашение о производстве первой партии кроссоверов китайской Dongfeng Sokon (DFSK) на заводе в Калининграде.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безликого кроссовера, хоть одно автопредприятие начало выпуск минивэнов или компактвэнов, как выпускают в Японии заводы HONDA, TOYOTA, NISSAN, Mitsubishi, причем в формате гибридов, когда малолитражный бензиновый двигатель служит только для подзарядки аккумуляторной батареи, а двигается он электродвигателями. Уверен, такие экономичные и экологичные машины были бы нарасхват и у молодежи, и у любителей семейного автомобиля...
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4 час.
Астон Мартин
а что там с ценами запредельными ???🤔
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4 час.

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