Володин передал поздравления Путина лидеру Никарагуа к годовщине революции

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал поздравления главы российского государства Владимира Путина президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре и народу республики в связи с торжествами в честь 45-й годовщины Сандинистской революции.
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