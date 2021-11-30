Выборы, выборы, кандидаты… лидеры? Часть II. Любить по-французски

Выборы, выборы, кандидаты… лидеры? Часть Ι. Прелюдия В предыдущей подаче я отмечал, что ряд предстоящих в ближайшее время выборов максимально рельефно обозначит через архетипы кандидатов противостояние «стола» и «престола» — бюрократии и личностей, корпораций и персон, банков и бонапартов, безликости и харизматики, рутинности и мечты… Пожалуй, первое подобное масштабное столкновение, подлинная битва трендов произойдет менее чем через полгода на президентских выборах во Франции.