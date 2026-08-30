Омск
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Омск

59 подписчиков

Более ста тысяч зрителей пришли на открытие фонтана в Омской крепости

Губернатор Виталий Хоценко поблагодарил всех причастных к организации масштабного праздника.

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