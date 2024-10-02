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Эту женщину повесили в 3 веке до н.э. У неё была очень красивая прическа!

Эту женщину повесили в 3 веке до н.э. У неё была очень красивая прическа!

﻿﻿Давненько у нас не было болотного трупа. Эта женщина с изысканной прической жила на территории нынешней Дании в III веке до нашей эры.

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