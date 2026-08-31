На тульской заправке «Роснефть» зафиксировали массовую заправку канистр

В Тульской области, где пока нет ограничений на заправку, водители возмущены поведением тех, кто заливает бензин в огромные канистры, создавая дефицит топлива для остальных.
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