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Регионы России

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Путин: принудительный перевод десятиклассников в среднее профобразование недопустим

Путин: принудительный перевод десятиклассников в среднее профобразование недопустим

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) заявил, что принудительное исключение учеников из 10-11 классов для перевода в систему среднего профессионального образования недопустимо.

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