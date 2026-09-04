Партия действия и солидарности не выдвинула кандидата на выборы главы Гагаузии 2026 года

Назначение выборов и статус кандидата Выборы главы Гагаузии назначены на 15 ноября 2026 года. Лидер Партии действия и солидарности (ПДС), правящей в Молдавии, Игорь Гросу сообщил, что в партии пока не обсуждался вопрос выдвижения кандидата, и официального претендента на данный момент нет.
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