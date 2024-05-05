Рвутся в Россию: толпы таджиков превратили казахстанские КПП в горячую точку

СКОЛЬКО УЖЕ МОЖНО ЦЕРЕМОНИТЬСЯ С ЭТИМИ ЧЕРОЖОП УПЫРЯМИ...РЕШИТЬ ОДНИМ МАХОМ -НЕ ПРОПУСКАТЬ НИ ОДНОГО УПЫРЯ 1 ГОД...РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ МИГРАЦИИ...

Silver Kont

Ишаки должны сидеть в кищляках и работать там, а об этом должен думать главишаки-исабхи, пусть у них головы болят...