Толпы мигрантов из Таджикистана, большинство из которых с семьями, пытаются прорваться в Россию, но удается не всем.
Рвутся в Россию: толпы таджиков превратили казахстанские КПП в горячую точку
Комментарии
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Поля Русс
СКОЛЬКО УЖЕ МОЖНО ЦЕРЕМОНИТЬСЯ С ЭТИМИ ЧЕРОЖОП УПЫРЯМИ...РЕШИТЬ ОДНИМ МАХОМ -НЕ ПРОПУСКАТЬ НИ ОДНОГО УПЫРЯ 1 ГОД...РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ МИГРАЦИИ...
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7 час.
Поля Русс
ДУМА "ДУМАЕТ""...КОГДА ЖЕ НАДУМАЕТ...ХВАТИТ РАХМОНОВЦАМ ОБЪЯСНЯТЬ СВОИ РЕШЕНИЯ...РЕШИЛИ-СДЕЛАЛИ...
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6 час.
Silver Kont
Ишаки должны сидеть в кищляках и работать там, а об этом должен думать главишаки-исабхи, пусть у них головы болят...
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6 час.
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