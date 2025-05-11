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Вот история

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Трамп не хочет быть в заложниках у Израиля. Но сможет ли получить свободу?

Трамп не хочет быть в заложниках у Израиля. Но сможет ли получить свободу?

﻿﻿«Медовый месяц президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончился раньше, чем ожидалось».

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