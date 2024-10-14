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Царьград

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Полиция Мексики нашла на шоссе мешки. Внутри — пять тел и отрезанные головы

Полиция Мексики нашла на шоссе мешки. Внутри — пять тел и отрезанные головы

Силовики обнаружили несколько чёрных полиэтиленовых пакетов в штате Халиско.В Мексике полицейские сделали страшную находку на шоссе на севере штата Халиско.

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