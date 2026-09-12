Узбек купил жилье и мигом прописал 47 соотечественников в РФ: как ему удалось?

Москва для каждого: как компактная квартира в Новой Москве превратилась в легендарный центр притяжения для десятков людей Жилищный вопрос в мегаполисе всегда обрастает невероятными слухами, неожиданными сюжетными поворотами и предприимчивыми героями.
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Чиновничья продажность и готовность заработать на чем угодно с низов и до самого верха, разрушают страну как ржавчина и даже понимание что сколько верёвочке не виться, а конец всегда найдётся, не останавливает дармоедов и любителей халявных денег
Прописывает не мигрант,а продажные чиновники,вот с них в первую очередь и надо спросить по всей строгости закона.
Пора принимать жесткие меры наказания( вплоть до уголовного с конфискацией- не за « спасибо» проворачиваются подобные махинации) всех тех, кто принимает подобные решения и потворствует заселению аулов в « резиновые квартиры.
Вся хрень у нас творится из за несовершенных законов, которые почему то не торопятся исправлять и главное не желание представителей МВД открывать дела не по заявлению (что они делают тоже с неохотой) , а при наличии нарушений закона, по факту. Одна поговорка чего стоит: ,, нет тела, нет дела,,
Весь кишлак лишить гражданства РФ и с дактилоскопированием ( навсегда) вернуть на малую родину, на шею их Президенту- пусть он им выделяет жилье. А квартиру передать нуждающимся коренным россиянам- сколько у нас семей « скитается» на освобожденных территориях без жилья, по приютам?!
Резиновая квартира - преступление. Спору нет. НО КТО из владельцев -учредителей: Попов или Лобжанидзе - является УЗБЕКОМ? А если речь идет не о них, то почему не названа фамилия действующего лица этой аферы?
Иногда родного человека трудно прописать...квадратов не хватает.. а тут...
"МФЦ в доле! Силовики, тряхните уже этот рассадник. Они что, не видят столько прописывают?" Видят. Но вас обманывают, меньше отдают.
Сколько он платит за коммуналку???Да не много. Свет, вода, газ (если есть) по счетчикам. Отопление по кв.м. Единственная позиция- вывоз мусора, но это копейки.