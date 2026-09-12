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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Узбек купил жилье и мигом прописал 47 соотечественников в РФ: как ему удалось?

Узбек купил жилье и мигом прописал 47 соотечественников в РФ: как ему удалось?

Москва для каждого: как компактная квартира в Новой Москве превратилась в легендарный центр притяжения для десятков людей Жилищный вопрос в мегаполисе всегда обрастает невероятными слухами, неожиданными сюжетными поворотами и предприимчивыми героями.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Стэйси
Стэйси

Чиновничья продажность и готовность заработать на чем угодно с низов и до самого верха, разрушают страну как ржавчина и даже понимание что сколько верёвочке не виться, а конец всегда найдётся, не останавливает дармоедов и любителей халявных денег

Профиль пользователя Alex Krep
Alex Krep

Прописывает не мигрант,а продажные чиновники,вот с них в первую очередь и надо спросить по всей строгости закона.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Пора принимать жесткие меры наказания( вплоть до уголовного с конфискацией- не за « спасибо» проворачиваются подобные махинации) всех тех, кто принимает подобные решения и потворствует заселению аулов в « резиновые квартиры.

Профиль пользователя Сергей Алексеев
Сергей Алексеев

Вся хрень у нас творится из за несовершенных законов, которые почему то не торопятся исправлять и главное не желание представителей МВД открывать дела не по заявлению (что они делают тоже с неохотой) , а при наличии нарушений закона, по факту. Одна поговорка чего стоит: ,, нет тела, нет дела,,

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Весь кишлак лишить гражданства РФ и с дактилоскопированием ( навсегда) вернуть на малую родину, на шею их Президенту- пусть он им выделяет жилье. А квартиру передать нуждающимся коренным россиянам- сколько у нас семей « скитается» на освобожденных территориях без жилья, по приютам?!

Профиль пользователя Ирина52
Ирина52изменено

Резиновая квартира - преступление. Спору нет. НО КТО из владельцев -учредителей:  Попов или Лобжанидзе - является УЗБЕКОМ? А если речь идет не о них, то почему не названа фамилия  действующего лица этой аферы?

Профиль пользователя Сергей
Сергей

Сколько он платит за коммуналку???Да не много. Свет, вода, газ (если есть) по счетчикам. Отопление по кв.м. Единственная позиция- вывоз мусора, но это копейки.