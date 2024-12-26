В Кремле выразили надежду на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг примет участие в саммите ЕАЭС в режиме видеоконференции.
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