info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    "он стал жертвой украинских мошенников" На данный момент не важно какими мотивами он руководствовался. Он террорист и...Водитель на УАЗе ...
  • Александр Т
    Высоко цивилизованным долгоносикам не стоит водится с дикими русскими. Не по статусу. Вдруг русские плохому научат. В...В Кремле выразили...
  • Александр Жигилий
    Да там все доказательства лежат на поверхности: Крым в начале прошлого века вошёл в состав тогда РСФСР самостоятельно...В Крыму доказали ...

В Кремле выразили надежду на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС

В Кремле выразили надежду на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг примет участие в саммите ЕАЭС в режиме видеоконференции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
Высоко цивилизованным долгоносикам не стоит водится с дикими русскими. Не по статусу. Вдруг русские плохому научат. Вот с просвещённой Гнйропой или с высокотехнологичной Пиндосией это да.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх