Глава киевского режима Владимир Зеленский считает желание украинских военных участвовать в политических процессах страны большой ошибкой.
Зеленский: Желание военных идти в политику является большой ошибкой
Комментарии
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Л
Леонид -
В украинской политике место только клоунам
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17 час.
Виталий Кирпиченко
Клоун решил поколебать постулаты умных деятелей, возомнив себя выше всех и умнее всех. Или недосуг ему было изучать труды известных полководцев и политиков, и окружение такое же тупое, не подсказало. С момента Клаузевица и после все знают, что "Война -- продолжение политики иными средствами". Так что, надо понимать малое, но важное: военные знают в кого и когда стрелять.
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17 час.
Модест
Современная политика действительно похожа на клоунаду. Один аргентинский Милый чего только стОит. Зелька с Бориской Джонсоном отдыхают. Так что прав Зеля, нехрен военным себя такой клоунадой позорить. А электорат перетопчется, он для налогов и утилизации на фронте.
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9 час.
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