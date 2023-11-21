Зеленский: Желание военных идти в политику является большой ошибкой

Виталий Кирпиченко

Клоун решил поколебать постулаты умных деятелей, возомнив себя выше всех и умнее всех. Или недосуг ему было изучать труды известных полководцев и политиков, и окружение такое же тупое, не подсказало. С момента Клаузевица и после все знают, что "Война -- продолжение политики иными средствами". Так что, надо понимать малое, но важное: военные знают в кого и когда стрелять.