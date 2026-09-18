Выборы в думы крупнейших городов Югры: Нефтеюганск — лидер по явке, Сургут — аутсайдер

По итогам первого дня трёхдневного голосования на выборах депутатов городских дум в крупнейших муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа наибольшую активность продемонстрировали избиратели Нефтеюганска.
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