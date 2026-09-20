The Arctic Front Of The "Cordon Sanitaire" Is The Most Threatening To Russia Authored by Andrew Korybko via Substack, The military-technical developments there aim to greatly mitigate Russia's nuclear second-strike capabilities via the Golden Dome in parallel with posing an unprecedented fifth-generation aerial threat via the F-35As that'll outmatch Russia's Su-57s by 10:1 without the US and 35:1 if it's included.
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