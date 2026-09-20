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Zero Hedge

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The Arctic Front Of The "Cordon Sanitaire" Is The Most Threatening To Russia

The Arctic Front Of The "Cordon Sanitaire" Is The Most Threatening To Russia

The Arctic Front Of The "Cordon Sanitaire" Is The Most Threatening To Russia Authored by Andrew Korybko via Substack, The military-technical developments there aim to greatly mitigate Russia's nuclear second-strike capabilities via the Golden Dome in parallel with posing an unprecedented fifth-generation aerial threat via the F-35As that'll outmatch Russia's Su-57s by 10:1 without the US and 35:1 if it's included.

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