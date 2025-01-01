Названы крупные украинские города, которые могут стать российскими

В случае отказа от переговоров Украина потеряет еще больше территорий, если не согласится на переговоры и откажется от условий России, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение отставного американского разведчика Скотта Риттера.
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