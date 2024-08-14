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Владелец студии ногтевого сервиса рассказала, для чего мужчины делают маникюр

Владелец студии ногтевого сервиса рассказала, для чего мужчины делают маникюр

Последнее время мужчины стали следить за своим внешним видом. Если раньше все ограничивалось походом к парикмахеру, то сейчас спектр специалистов, к которым обращаются представители сильного пола, заметно расширился.

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