Владелец студии ногтевого сервиса рассказала, для чего мужчины делают маникюр

Последнее время мужчины стали следить за своим внешним видом. Если раньше все ограничивалось походом к парикмахеру, то сейчас спектр специалистов, к которым обращаются представители сильного пола, заметно расширился.
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