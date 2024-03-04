Нелегальные «гости»: на Кубани банда коммерсантов проходят по уголовному делу

В состав группы входили шестеро граждан России и один иностранец. С июня 2022 года по январь 2023 года они успели оформить более 40 фиктивных приглашений и гостевых виз для въезда в Россию иностранным гражданам.
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