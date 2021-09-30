Медаль молодежной спартакиады из Анапы привез уссурийский ушуист

В Краснодарском крае прошел финал V летней Спартакиады молодежи по ушу. Серебряную медаль завоевал победитель первенства России из Уссурийска Павел Пустохин, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Приморья.
В Краснодарском крае прошел финал V летней Спартакиады молодежи по ушу. Серебряную медаль завоевал победитель первенства России из Уссурийска Павел Пустохин, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Приморья.
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