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Медаль молодежной спартакиады из Анапы привез уссурийский ушуист

Медаль молодежной спартакиады из Анапы привез уссурийский ушуист

В Краснодарском крае прошел финал V летней Спартакиады молодежи по ушу. Серебряную медаль завоевал победитель первенства России из Уссурийска Павел Пустохин, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Приморья.

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