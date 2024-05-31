В Воронеже почти 1500 иностранцев уличили в нарушении правил въезда в Россию

За нарушение правил пребывания на территории РФ, были оштрафованы еще 623 человека.Сотрудниками органов внутренних дел в Воронеже за май были привлечены к административной ответственности 1453 иностранных гражданина за нарушение правил въезда на территриию РФ.
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