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Воронежские новости

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В Воронеже почти 1500 иностранцев уличили в нарушении правил въезда в Россию

В Воронеже почти 1500 иностранцев уличили в нарушении правил въезда в Россию

За нарушение правил пребывания на территории РФ, были оштрафованы еще 623 человека.Сотрудниками органов внутренних дел в Воронеже за май были привлечены к административной ответственности 1453 иностранных гражданина за нарушение правил въезда на территриию РФ.

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