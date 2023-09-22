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Самсон Руженцев о матче с «Локо»: «Было трудно. Не хватило где‑то скамейки, где‑то сил»

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев рассказал, чего не хватило команде для победы в матче 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (98:100 ОТ).

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